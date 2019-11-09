Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

Врач-диетолог Елена Соломатина несмотря на полезность мандаринов предостерегла некоторых людей от их употребления. Специалист утверждает, что даже здоровый человек, съев на голодный желудок мандарину, может испытать впоследствии дискомфорт.

Поэтому Соломатина рекомендует воздержаться от употребления мандаринов людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом и другими заболеваниями ЖКТ.

Что касается пользы мандаринов, то диетолог назвала высокое содержание витаминов, антиоксидантов, микро- и макроэлементов, а также веществ, подавляющих рост грибков и имеющих бактерицидный эффект.