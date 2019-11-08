Медиков будут штрафовать за сон во время ночных дежурств

Сообщается, что медиков будут лишать стимулирующих денежных выплат за сон во время ночных дежурств.

По правилам трудового распорядка, медработники не имеют права спать на рабочем месте, так как это может привести к рискам несоответствующего ухода и наблюдения за больными.

Согласно результатам проведенной проверки, медработники московских стационаров постоянно нарушают нормы трудового законодательства.

Медики возмущены данным нововведением. Они утверждают, что прием пациентов не длится всю ночь, и у они должны иметь право на сон, чтобы иметь возможность восстановить силы.

Дежурные скорой помощи называют действия проверяющих "террористическими" и возмущены большим количеством бюрократических процедур.

Фото: twitter.com