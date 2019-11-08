Сообщается, что медиков будут лишать стимулирующих денежных выплат за сон во время ночных дежурств.
По правилам трудового распорядка, медработники не имеют права спать на рабочем месте, так как это может привести к рискам несоответствующего ухода и наблюдения за больными.
Согласно результатам проведенной проверки, медработники московских стационаров постоянно нарушают нормы трудового законодательства.
Медики возмущены данным нововведением. Они утверждают, что прием пациентов не длится всю ночь, и у они должны иметь право на сон, чтобы иметь возможность восстановить силы.
Дежурные скорой помощи называют действия проверяющих "террористическими" и возмущены большим количеством бюрократических процедур.
Фото: twitter.com
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