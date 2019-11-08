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Источник Правда.Ру

Спокойной ночи в горах Сочи

Здоровье print

На курорте "Роза Хутор" предлагают необычную медицинскую программу "Здоровый сон в горах".

В Сочи лечат нарушения сна. Необычную медицинскую программу разработали специалисты горного Medical SPA отеля Rosa Springs на курорте "Роза Хутор". За рубежом лечение инсомнических расстройств является привычным делом и даже входит в страховку. В нашей стране внимание к проблемам сна начали проявлять совсем недавно. Программа санатория в Горной Олимпийской деревне стала одной их первых.

"Важность сна для организма человека доказана уже давно. Именно в это время человек, мозг и все его внутренние органы отдыхают. Но почему-то медицина часто занимается проблемами "дневного" здоровья, забывая про ночь. А ведь расстройства сна могут привести к весьма печальным последствиям. По статистике, многие умирают во сне. Связано это с падением уровня кислорода, а значит, проблемами в работе всех органов. Сегодня многие ученые склоняются к тому, что нарушение сердечных ритмов чаще всего происходит из-за нарушений сна", — рассказал главный врач Medical SPA отеля Rosa Springs Владислав Давыдов.

Причин нарушения сна — множество. Одна из основных — стресс. Если прибавить к нему постоянные перелеты, изменение часовых поясов, лишний вес, нарушения дыхательной системы и многое другое, то окажется, что "неправильно" спит практически каждый человек. При этом он может этого даже не замечать. Особую опасность в таком случае представляют водители. Засыпать они начинают за рулем, что называется "по щелчку". Человек не чувствует дремоту, зевоту, а просто проваливается в сон, ничего не помня. Это приводит к авариям и жертвам.

"Первый этап нашей программы "Здоровый сон в горах" — диагностика. На палец пациенту одевается специальный прибор, с которым он спит всю ночь. Компьютерная пульсоксиметрия позволяет измерить сатурацию, то есть парциальное давление кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. Все данные попадают в компьютер, затем они анализируются врачом-сомнологом", — пояснил Владислав Давыдов.

Пройти такую диагностику рекомендуется всем, особенно если человек страдает гипертонией, имеет лишний вес, нарушения сердечного ритма или симптом беспокойных ног. Не лишним это будет сделать, если часто снятся кошмары.

"Если вам снится, что вы тонете, выбираетесь из закрытого пространства или пропасти, то, скорее всего, это обусловлено нехваткой кислорода. Падение уровня кислорода приводит к гипоксии, от которой страдают все внутренние органы. Проходить диагностику качества сна можно в любом возрасте. Однажды у нас был мальчик 10 лет, который имел задержку в развитии. Мы определили, что во время сна уровень кислорода у него падает очень сильно. Установили причину — аденоиды. После их удаления ребенок стал развиваться гораздо лучше", — пояснил Владислав Давыдов.

Санаторная программа по восстановлению сна в горах Сочи рассчитана на период от 5 до 14 дней. В рамках программы применяются различные аппараты — электросон или майнд-машины.

"Наша программа разработана для людей, у которых нарушение сна связано с расстройствами нервной системы и центрального генеза. Мы используем отечественный аппарат для электросна. Пациенту одеваются специальные датчики, и человек по программе транскаральной стимуляции расслабляется, иногда засыпает. Кроме того, мы приобрели американские майнд-машины, использующие программу аудиовизуальной релаксации. Пациент надевает специальные очки, машина имеет более 100 программ, которые позволяют расслабиться и успокоить нервную систему. Также в программу "Здоровый сон в горах" включены циркулярные души, массаж и другие процедуры, направленные на расслабление пациента и восстановление сна", — отметил главный врач санатория Rosa Springs Владислав Давыдов.

Для самых "тяжелых" случаев возможно использование СИПАП-терапии. На ночь пациенту одевается специальная маска, подключенная к специальному аппарату. Прибор помогает создать положительное давление воздуха на вдохе, а значит, обеспечить организм кислородом. В планах у Medical SPA отеля Rosa Springs — создание не просто курортной программы, а настоящей лаборатории, посвященной качеству сна.

Темы сон сочи роза хутор спа-программы нарушения сна курорт роза хутор оздоровительные программы
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