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Источник Правда.Ру

Опрос: 65% россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ

Здоровье print

Специалисты портала "Здоровье Mail. ru" провели опрос, в результате которого выяснилось, что 50% россиян идут на прием к врачу только в крайнем случае.

Две трети (65%) жителей России в случае заболевания ОРВИ не идут на больничный и продолжают ходить на работу.

Если же человек решил не идти на работу, то 49% россиян работают из дома.

Также, согласно данным опроса, 41% россиян в этом году ни разу не были у врача. 38% опрошенных посещали врачи от 2 до 4 раз, 13% респондентов были у врача 5-6 раз.

Стоит отметить, что большинство россиян (46%) обращались за медицинской помощью только в государственные поликлиники, 21% обращались в коммерческие клиники, а 33% россиян посещали и те, и другие.

Также, согласно данным опроса, 50% жителей РФ обращаются к врачам только в критических ситуациях, а 23% не обращаются к врачу до последнего.

39% россиян стараются выполнять 39%, еще 23% выполняют предписания, если могут купить лекарства.

Опрос проводился среди 5 тыс. 971 респондента.

Фото: youtube.com

 

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