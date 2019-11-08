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Источник Правда.Ру

Китаянка получила инфаркт, пытаясь объяснить сыну домашнее задание

Здоровье print

В Китае в городе Хубей 36-летняя китаянка была госпитализирована с инфарктом миокарда после того, как попыталась объяснить сыну домашнее задание по математике.

По словам женщины, она несколько раз пыталась объяснить своему сыну, который учится в третьем классе правила, но ему все равно было непонятно.

Женщина рассказала, что она так разозлилась, что казалось, что сейчас взорвется. Потом она почувствовала, что ее сердце сильно забилось, она не могла нормально дышать.

Супруг отвез ее к больницу, где врачи диагностировали у нее инфаркт миокарда. Врачи смогли быстро ее вылечить.

Китаянка признается, что часто бывает недовольна своим сыном, но она даже не могла подумать, что это может привести к таким серьезным последствиям.

Фото: twitter.com

Темы китай хубей ребенок инфаркт женщины здоровье школьник домашние задания
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