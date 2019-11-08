В Петербурге отравились более 100 сотрудников "Ленты"

В Санкт-Петербурге прокуратура организовала проверку после массового отравления сотрудников "Ленты".

Как сообщает пресс-служба "Ленты", уже 100 сотрудников обратились к врачам с признаками инфекционного заболевания, 30 человек положили в больницу.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и центр гигиены и эпидемиологии в городе проводят расследование.

В результате проверки столовой центрального офиса "Ленты" были выявлены многочисленные нарушения. Как сообщает Роспотребнадзор, в столовой не соблюдались температурный режим, а также сроки хранения пищи. На мясной продукции не было маркировочных ярлыков, инвентарь и оборудование применялись не по предназначению, у сотрудников не было медкнижек.

Также Роспотребнадзор снял с реализации 200 кг продукции, так как были нарушены условия хранения.

Фото: twitter.com