Американские исследователи впервые за 20 лет выявили новый штамм ВИЧ

Американские специалисты выяснили, что новый штамм - это часть группы M версии ВИЧ-1, семейства вирусных подтипов, которые вызывают глобальную пандемию ВИЧ.

По словам исследователей, волноваться не стоит. В современной медицине имеются все необходимые методы лечения против данного штамма.

Также ученые сообщили, что выявление нового штамма дает более полную картину развития ВИЧ и позволяет разработать более совершенные методы диагностики .

Согласно данным ВОЗ, около 36,7 млн человек во всем мире имеют диагноз ВИЧ.

В РФ на конец прошлого года было зарегистрировано 1 007 369 ВИЧ-инфицированных.

Фото: twitter.com