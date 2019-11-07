Американские исследователи впервые за 20 лет выявили новый штамм ВИЧ

Американские специалисты выяснили, что новый штамм - это часть группы M версии ВИЧ-1, семейства вирусных подтипов, которые вызывают глобальную пандемию ВИЧ.
По словам исследователей, волноваться не стоит. В современной медицине имеются все необходимые методы лечения против данного штамма.
Также ученые сообщили, что выявление нового штамма дает более полную картину развития ВИЧ и позволяет разработать более совершенные методы диагностики .
Согласно данным ВОЗ, около 36,7 млн человек во всем мире имеют диагноз ВИЧ.
В РФ на конец прошлого года было зарегистрировано 1 007 369 ВИЧ-инфицированных.
Фото: twitter.com
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.