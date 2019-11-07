Бессонница на треть повышается риск развития стресса

Если организму не хватает сна, то происходят нарушения в работе головного мозга, а уровень стресса повышается на треть.

Ученые из США выяснили, что хроническое недосыпание и проблемы со сном могут повысить риск стресса и чувства тревоги.

В эксперименте приняли участие более 330 человек. Специалисты наблюдали, как будет меняться состояние их психики в зависимости от продолжительности сна. Участники исследования проводили в лаборатории две ночи: первую ночь они не спали, а вторую спали. Утром участникам показали несколько видеороликов, после просмотра которых у них должно было возникнуть чувство тревоги или отвращение.

В результате выяснилось, что после бессонной ночи некоторые участки мозга пациентов, в частности, префронтальной коры, которая связана с проявлением тревоги, работали с нарушениями. Также специалисты пришли к выводу, что плохое качество сна приводило к тому, что уровень стресса вырос почти на 30%.

Ранее ученые сообщили, что проблемы со сном могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. Также дефицит сна может привести к ухудшению самочувствия людей, у которых уже была диагностирована болезнь Альцгеймера. Одна из причин развития данного заболевания связана с так называемыми тау-белками, которые вырабатываются нейронами мозга в процессе бодрствования человека, но выводятся из него во время сна.

Также ученые выяснили, что люди, которые на протяжении недели спят всего на один час дольше, в среднем зарабатывают на 4,9% больше, чем их коллеги. Дело в том, что сотрудники, которые хорошо отдыхают, являются более продуктивными.

Фото: twitter.com