Британские ученые назвали вздутие живота признаком рака печени

Ученые из центра Исследования рака Великобритании (Cancer Research UK) рассказали о главном симптоме, предвещающем развитие рака печени. Они утверждают, что во время роста опухоли в печени повышается давление.

Давление провоцирует поступление жидкости из вен в брюшную полость. Это приводит к ощущению сытости, а также к вздутию живота. По мнению исследователей, быстрое чувство сытости от малого количества пищи - это опасный сигнал.

Ученые назвали и ряд других симптомов, который могут указывать на новообразования в печени: резкая потеря веса, слабость и пожелтение кожи. Среди главных причин возникновения рака печени исследователи отметили курение, лишний вес и чрезмерное употребление алкоголя.