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Источник Правда.Ру

В Красноярске врачи "скорой" отказались помогать бездомному

Здоровье print

В Красноярске врачи скорой помощи отказались забирать в больницу больного, который несколько часов лежал практически без движения.

Лица без определенного места жительства попросили у прохожего телефон,  чтобы вызвать скорую помощь для своего собутыльника, сообщив, что ему стало плохо с сердцем.

Медики прибыли на место, осмотрели больного, но отказались его госпитализировать. Прохожий, с телефона которого вызвали врачей, возмутился данной ситуацией. Врачи заявили: "Зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?" Также они пояснили, что на таких людей тратится много бюджетных денег. Кроме того, может стать плохо другому человеку, а им приходится выезжать на вызовы в таким лицам. Медики пояснили мужчине, что осмотрели бездомному мужчину и ему ничего не грозит. Что с ним произошло дальше - неизвестно.

Фото: twitter.com

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