Эксперты: продукты с искусственно улучшенным вкусом вызывают привыкание

Специалисты исследователи свойства продуктов с искусственно улучшенным вкусом и выяснили, почему они вызывают привыкание.

Известно, что производители пищевых продуктов добавляют в свою продукцию специальные ингредиенты, улучшающие ее вкусовые качества. Производители тратят большие средства на разработку рецептов пищи, которая вызывает у людей привыкание и заставляет его съедать больше, чем ему нужно.

В результате люди, чувствуя радость при употреблении таких продуктов, едят их часто и много, что отрицательно сказывает на состоянии их здоровья.

Ученые из США предложили выделить продукты с искусственно улучшенным вкусом в отдельную группу.

Ученые считают, что к данной категории продуктов нужно относить продукты, которые подвергались специальной вкусовой обработке, а также продукты с особым сочетанием жиров, углеводов, сахара и натрия. Для более детального изучения в программу было включено 7757 продуктов.

В итоге продукты были распределены на три группы в зависимости от сочетания жиров и натрия, жирных и простых сахаров, углеводов и натрия.

Специалисты выяснили, что 62% пищевых продуктов соответствовали критериям как минимум одной из трех категорий. 70% продуктов были с высоким содержанием жира и натрия. В число таких продуктов вошли: мясные блюда, блюда на основе молока, сырные соусы. 25% продуктов содержали большое количество жиров и сахара, а 16% содержали большое количество углеводов и натрия. Ряд продуктов относились сразу в две и даже три категории.

Стоит отметить, что среди продуктов, которые были отнесены к гипераппетитным, 49% были отмечены как низкокалорийные.

Фото: twitter.com