Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Ученые из Бристольского университета пришли к выводу, что у людей с микроорганизмами в кишечнике бактериальной группы Bacteroidales риск развития рака кишечника на 2-15% выше по сравнению с теми, у кого в организме данных бактерий нет.

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек. В новом исследовании специалисты продолжают начатую ранее работу, в процессе которой ученые установили, что у пациентов с раком кишечника достаточно часто и в большом количестве встречаются Bacteroidales. Специалисты считают, что именно состав кишечного микробиома может стать причиной развития рака в организме.

Доктор Кейтлин Уэйд рассказала, что цель их исследование заключается в том, чтобы выяснить, может ли изменение количества бактерий в кишечнике оказывать влияние на развитие рака.

В результате проводившихся ранее исследований ученые доказали связь между микробиомом кишечника и раком кишечника, но было очень мало доказательств этой связи.

Иными словам, трудно определить, могут ли компоненты кишечного микробиома спровоцировать развитие рака кишечника, или же само заболевание приводит к изменению в микробиоме кишечника.

Стоит отметить, что микробиом кишечника человека определяется генетикой и не меняется на протяжении всей жизни человека. На его изменение могут повлиять развившиеся заболевания, антибиотики и изменение диеты.

Фото: twitter.com