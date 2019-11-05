108-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

Жительница Британии Дороти Флауэрс, которой удалось дожить до 108 лет, рассказала о своем секрете долголетия.

Британка живет в Англии в городе Харрогейт в доме престарелых.

По ее словам, она всю жизнь любит шампанское, и именно этот напиток помог ей стать долгожительницей. Британка никогда не пила других напитков.

Ее соседи по дому для престарелых подтвердили, что женщина действительно пьет только этот напиток.

У Дороти Флауэрс нет детей. После того, как умер ее муж, о ней стала заботиться ее племянница. На свой 108-1 день рождения она получила около 600 открыток от своих поклонников из разных стран мира.

Фото: ok.ru