Врачи рассказали, как компенсировать недостаток солнечного света

Врачи дали рекомендации о том, как можно компенсировать недостаток солнечного света.

Известно, что недостаток солнечного света отрицательно сказывается как на психологическом, так и на физическом состоянии здоровья человека.

По словам психолога Ильи Шабшина, нужно дома чаще включать яркий желтый свет, что помогает компенсировать дефицит солнечного света.Также нужно носить одежду ярких тонов, пользоваться ярким зонтом, в интерьер добавить яркие акценты: например, купить яркие подушки и пледы.

Кроме того, психолог рекомендует самим повышать себе настроение, находить источники получения позитивных эмоций.

Терапевт Елена Тихомирова посоветовала добавить в свой рацион морскую капусту и другие продукты, в которых содержится витамин D и йод. Кроме того, нужно соблюдать режим сна и ложиться спать не позднее 23.00. Также врачи советуют заниматься спортом.

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