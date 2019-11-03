Диетолог рассказала о продуктах, которые ухудшают настроение

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чего не нужно употреблять в пищу, чтобы не ухудшить своё настроение. По её словам, в первую очередь нужно отказаться от употребления алкоголя, поскольку его побочные эффекты намного губительнее кратковременного улучшения настроения.

Особое внимание диетолог уделяет сладкой пище, поскольку её необходимо употреблять осторожно, особенно людям в преддиабетическом состоянии. Соломатина настоятельно рекомендует не есть сладкое на голодный желудок, поскольку это провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в организме. После этого уровень глюкозы так же резко обрушится, что приведет к усталости и раздражительности.

Аналогичный кратковременный эффект приносит и соленая пища. Первое время после её употребления наблюдается прилив сил из-за повышения давления, однако потом соль ухудшает кровообращение, связывая жидкость и приводит к упадку сил.

Елена Соломатина не рекомендует употреблять слишком жирную пищу из-за того, что для её переваривания организму нужно будет выделить колоссальное количество ресурсов, а это приведет к упадку сил.

Также диетолог перечислила продукты, которые положительно влияют на самочувствие и настроение: зеленый чай, сухофрукты, финики, морепродукты, жирная рыба, овсянка, йогурт и кисломолочные продукты, орехи, темный шоколад, грибы, морковь, цитрусовые, помидоры и бананы.