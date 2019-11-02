Минздрав установил ограничение на потребление соли

Министерство здравоохранения России решило ограничить потребление соли в стране в связи с рекомендациями Всемирной организации здоровья. Ведомство подготовило приказ, который вносит поправки в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Документ подписала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Всемирная организация здоровья настоятельно рекомендует не употреблять более пяти граммов соли в сутки, поскольку увеличение этой дозы может спровоцировать инфаркт, инсульт или повышение артериального давления. Специалисты отмечают, что речь идёт не только о соли в чистом виде, которой досаливают пищу, а о всей соли, которая попадает в организм в течение суток.

В ВОЗ рекомендуют использовать меньшее количество соли при приготовлении пищи, убирать солонки со стола, снизить потребление соленых закусок и соусов, а также изучать состав продукта и содержание в нём соли при покупке в магазине.

В Минздраве подчеркнули, что вся принимаемая в пищу соль должна быть йодированная.