Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой

Здоровье print

Медицинские работники утверждают, что мода на голые щиколотки приемлема в европейских странах, где климат не такой суровый, как в России. Врачи рекомендуют россиянам отказаться от укороченных или подвёрнутых штанов, поскольку они могут спровоцировать переохлаждение или развитие сосудистых заболеваний.

Использование подобных предметов одежды зимой может привести к развитию воспалительных процессов в организме, а также к возникновению артроза. Такого мнения придерживается председатель Ассоциации медицинских журналистов, уролог Виктория Шадеркина.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также предостерегает жителей страны от злоупотребления укороченных или подвёрнутых штанов в зимний период, поскольку они могут стать причиной нарушения кровообращения в ногах.

Темы ноги зима мода щиколотки людмила лапа кровообращение виктория шадеркина
Актуальная аналитика
Авто
Силиконовый "антидождь" своими руками
Ваше здоровье
Полоскание рта снижает эффект тренировки - ученые
Здоровье
Врожденный дискератоз почти всегда приводит к летальному исходу
Новости Все >
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Группа "САФМАР" подает в суд на Reuters за фейковые статьи
"Форбс" в﻿ыставляют из России
У берегов Мальты обнаружили исчезнувшую в 1942 году британскую подлодку
Самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени
Последние материалы
Силиконовый "антидождь" своими руками
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
Полоскание рта снижает эффект тренировки - ученые
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Врожденный дискератоз почти всегда приводит к летальному исходу
Мир в Донбассе нужен населению, политикам - нет
Фрументарии - шпионы античности
Популярное
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель

Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.

Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Новости Украины
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Фигурное катание
Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции
Соломон Соловьев Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
США на грани гражданской войны
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
Эксперт: расстрел в Забайкалье - это результат системных проблем армии
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
"Форбс" в﻿ыставляют из России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ