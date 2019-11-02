Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой

Медицинские работники утверждают, что мода на голые щиколотки приемлема в европейских странах, где климат не такой суровый, как в России. Врачи рекомендуют россиянам отказаться от укороченных или подвёрнутых штанов, поскольку они могут спровоцировать переохлаждение или развитие сосудистых заболеваний.

Использование подобных предметов одежды зимой может привести к развитию воспалительных процессов в организме, а также к возникновению артроза. Такого мнения придерживается председатель Ассоциации медицинских журналистов, уролог Виктория Шадеркина.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также предостерегает жителей страны от злоупотребления укороченных или подвёрнутых штанов в зимний период, поскольку они могут стать причиной нарушения кровообращения в ногах.