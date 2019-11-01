В Китае врачи прооперировали 21-летнего молодого человека с 9 пальцами

В Китае 21-летний молодой человек, который всю жизнь ходил с 9 пальцами на левой ноге, решил обратиться к врачам. В итоге ему удалось избавиться от особенности, которая ему мешала.

Избавиться от лишних пальцев раньше ему не давали суеверные родители, которые считали, что данная мутация "хороший знак".

Молодой человек по имени Ацзюнь всегда избегал контактов с людьми, не общался с девушками и в целом был очень замкнутым, так как стеснялся своей ноги с 9 пальцами. По словам молодого человека, он всегда носил закрытую обувь, не общался с ровесниками, а об отношениях с девушками даже не смел думать. В итоге Ацзюнь решил, что ему придется всю жизнь быть одному.

Родители считали, что 9 пальцев на ноге - это "хороший знак", поэтому не давали сыну избавиться от лишних пальцев с помощью операции.

Только когда ему исполнился 21 год, парень стал самостоятельным и решил пойти против своих родителей и удалить лишние пальцы. По словам врачей, подобные дефекты обычно исправляют в раннем детстве, поэтому случай Ацзюнь - уникален. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь у молодого человека начнется новая жизнь.

Фото: twitter.com