В России вступили в силу новые ГОСТы на ржаной и пшеничный хлеб

С 1 ноября 2019 года в России вступили в силу новые государственные стандарты на хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки.

Сообщается, что старые ГОСТы допускали использование для выпечки хлеба муки "общего назначения", которая по качеству хуже, чем сортовая мука.

Так как мука общего назначения более низкого качества, то производители добавляют в хлеб различные улучшители, которые придают хлебу необходимые пористость, эластичность и объем.

Согласно новым ГОСТам, для изготовления хлеба нельзя будет использовать использование муки общего назначения. Производители должны будут выпекать хлеб только из хлебопекарной муки.

Но специалисты считают, что новые ГОСТы не защитят потребителей от хлеба с различными добавками.

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