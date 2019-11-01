Какие привычки могут привести к раку, рассказал онколог

Снизить риск возникновения рака прямой или толстой кишки можно, скорректировав свои привычки. Точнее - избавившись от трёх из них.

Об этом рассказал Андрей Базылев, онколог-химиотерапевт Андрей Базылев.

По словам врача, нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать.

"Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае", — сказал Базылев.



К слову, заподозрить, что рак поселился в организме, человек может сам.

Что должно послужить сигналом: "пора к врачу"? Об этом ранее писала "Правда.Ру"

Больной раком американский телеведущий назвал первые симптомы онкологии

Американский журналист и телеведущий 79-летний Алекс Требек рассказал, что он чувствовал до того, как у него был диагностирован рак поджелудочной железы на четвертой стадии.

Он сообщил, что до этого он постоянно испытывал боль в области живота, которая также сопровождалась болями в пояснице.

Требек заявил, что хотел бы раньше знать, что данные симптомы были симптомами поджелудочной железы.

Также он стал замечать, что сильно теряет в весе, у него стал повышаться уровень сахара в крови и кожа стала пожелтевшей. Алекс Требек сообщил, что сейчас он проходит второй курс химиотерапии. Диагноз ему был поставлен весной 2019 года.

По его словам, врачи не дают положительных прогнозов, но он планирует и дальше бороться.

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