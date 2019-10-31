Путин допускает ужесточение наказания за врачебные ошибки

Президент России Владимир Путин допускает ужесточение наказания врачам за ошибки в процессе проведения обследования. При этом президент отметил, что большое значение имеет именно неизбежность наказания, так как в этом случае не придется его ужесточать.

Он поручил главе Минздрава проработать данный вопрос.

На встрече с представителями общественности Калининградской области Владимир Путин заявил, что в РФ возможно ужесточить наказание для врачей, допускающих ошибки при проведении обследования и назначении инвалидности.

Он заявил, что наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с нынешним законом и применяется. Данное право есть у Росздравнадзора. Также это право должно быть и в системе ОМС.

На встрече присутствовали глава Минздрава Вероника Скворцова и вице-премьер Татьяна Голикова. Глава государства предложил им продумать данный вопрос.

Путин отметить, что если на самом деле требуется усилить наказание, то он не будет возражать.

Президент подчеркнул, что важно не ужесточать наказание, а сделать так, чтобы он было неизбежным, в таком случае не нужно будет и ужесточать.

Фото: youtube.com