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Источник Правда.Ру

Врачи: регулярное употребление пива часто приводит к мужскому бесплодию

Здоровье print

В России каждой шестой семьи имеются проблемы с зачатием. Стоит отметить, что в 50% случаев проблема в мужчине.

Причинами, приводящими к мужскому бесплодию, часто становятся варикозное расширение вен семенного канатика, инфекции передающиеся половым путем, перенесенные системные заболевания.

По мнению андрологов, еще одной причиной является чрезмерное употребление пива. Известно, что алкоголь негативно влияет на все системы организма, в том числе и на репродуктивную.

Пиво содержит большое количество растительных эстрогенов, так называемых фитоэстрогенов — женских гормонов. Если эти гормоны в большом количеству присутствуют у мужчин, то это влияет на качество спермы — в ней становится очень мало активных спермотозойдов для зачатия. Большое значение имеет регулярность употребление напитка. Если мужчина ежедневно позволяет себе кружку пива, то возникают проблемы с зачатием.

Фото: twitter. com

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