Экономисты предложили выдавать лекарства по рецепту бесплатно

Во многих развитых странах система здравоохранения гарантирует обеспечение рецептурными препаратами. Россия тоже может взять эти расходы на себя, однако на это потребуются дополнительные 430 миллиардов рублей. Такое мнение высказали директор НИФИ Минфина Владимир Назаров и научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев.

По их мнению, недообеспечение населения рецептурными препаратами приводит к тому, что многие пациенты отказываются от покупки лекарств, чем наносят непоправимый урон своему здоровью. А те, кто покупают дорогие лекарства, могут опуститься ниже прожиточного минимума. Авксентьев и Назаров считают, что таких может быть около 2% недосчитанных к официальным показателям бедности.