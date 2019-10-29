Врачи предупредили россиян о смертельной опасности шапок и беретов

Эксперты предупредили россиян о том, что зимние головные уборы низкого качества могут провоцировать потенциально смертельные заболевания.

Самыми опасными для здоровья являются некачественные вязанные головные уборы. Это связано с тем, что в пряже, из которой связаны шапки, могут содержаться токсичные вещества, которые могут спровоцировать развитие рака.

Сложность ситуации в том, что большая часть головных уборов, которые продаются сегодня на рынке, не соответствуют принятым стандартам качества и безопасности.

На данную проблему обратили внимание медики. Они советуют не покупать шапки, которые шапок используют ядовитые химические вещества, которые опасны для здоровья.

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