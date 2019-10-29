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Источник Правда.Ру

Американские гастроэнтерологи открыли новое полезное свойство кофе

Здоровье print

Американские гастроэнтерологи заявили, что регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.

Специалисты провели исследование. В нем приняли участие 34 человека. 

Ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у людей, которые потребляли кофе в большом количестве, и людей, которые мало пили кофе.

В результате они выяснили, что в первой группы участников имеется больше "хороших" противовоспалительных бактерий и меньше вредных.

Специалисты сообщили, что состав и структура микробиоты кишечника играют важную роль в снижении риска развития болезней сердца и сосудов, а также диабета и заболеваний печени.

Фото: twitter.com

Темы кофе врач ученые исследование гастроэнтеролог
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