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Источник Правда.Ру

Британские врачи рассказали о способах профилактики инсульта

Здоровье print

По данным исследования экспертов Национальной системы здравоохранения Великобритании, каждый год в мире фиксируют сотни тысяч случаев инсульта. Стоит отметить, что инсульт теперь стал встречаться у более молодых людей. Это связано с высоким темпом жизни и стрессом.

Врачи из Великобритании заявляют, что инсульту подвержены люди разного возраста, пола и социального статуса.

Накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, 29 октября, врачи дали несколько рекомендаций о том, как защитить себя от удара.

Врачи утверждают, что необходимо учитывать наследственность данного заболевания, "слабые" сосуды и склонность к накоплению "плохого" холестерина.

Кроме того, специалисты считают, нужно помнить о таких факторах, как гипертония, аритмия, лишний вес и сахарный диабет. Все это также повышает риск возникновения инсульта. Вредные привычки, такие как курение и употребление алкогольных напитков повышают  риск возникновения инсульта в 3 раза. 

Медики предупреждают, что при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Нужно следить за давлением и поддерживать его в норме.

Группу риска составляют люди молодого и среднего возраста, которые много времени проводят на работе. Повышают риск возникновения инсульта стресс, курение, сидячая работа.

Специалисты рекомендуют соблюдать сбалансированную диету, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

Из рациона нужно исключить жирную, жареную и слишком соленую пищу. Нужно больше есть овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Фото: twitter.com

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