Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе

Американская коллегия гастроэнтерологов опубликовала на своём сайте результаты исследований, при которых были обнаружены новые полезные свойства кофе. Оказывается, регулярное употребление кофе снижает риск ряда заболеваний.

Открытие сделали исследователи Медицинского колледжа Бэйлора. Они изучили результаты 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки разных сегментов 34 человек. Результаты исследовательской работы говорят о том, что у людей, регулярно употребляющих кофе, в кишечнике намного больше "благотворных" противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia, а количество опасных бактерий Erysipelatoclostridium снижено.

Медики утверждают, что это свидетельствует о снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.