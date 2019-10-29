Врач: артериальное давление напрямую влияет на риск инсульта

Высокое артериальное давление свидетельствует о большом риске возникновения инсульта. Такое мнение высказала представитель британской Ассоциации по борьбе с инсультом Клэр Шаттлуорф. По ее словам, для снижения риска возникновения инсульта необходимо регулярно следить за своим артериальным давлением и не позволять ему достигать высоких отметок.

Чтобы привести артериальное давление к нормальному показателю Шаттлуорф рекомендует разнообразно питаться и не злоупотреблять вредной пищей. Также медик порекомендовала регулярно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.