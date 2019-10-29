67-летняя жительница Китая родила здорового ребенка

В Китае 67-летняя женщина родила здорового ребенка. Роды прошли с помощью кесарева сечения, сообщает "Рен ТВ".

На свет появилась девочка с весом 2,56 килограмма. Девочку назвали Тяньчи, что означает "дар с небес".

Сообщается, что пара в течение длительного времени не знала о беременности. О том, что женщина ждет ребенка ей сообщили медики в процессе проведения обследования.

67-летняя китаянка может стать самой пожилой мамой, которой удалось забеременеть естественным путём.

Предыдущая рекордсменка - жительница Британии, которая родила ребенка в 57 лет.

Фото: twitter.com