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Источник Правда.Ру

Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении

Здоровье print

Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении. Это связано с тем, что для шизофрении характерно наличие высокого содержания сероводорода.

Ученые уже более 30 лет назад ученые выяснили, что развитие шизофрении связано с ненормальной реакцией на испуг. Как правило, люди слабо реагируют на внешние страхи, так как перед этим в мозг поступает преимпульс, то есть сигнал меньшей величины. Данное явление называется преимпульсным ингибированием. У людей с диагнозом шизофрения, данный сигнал замедляется, поэтому внешние стимулы являются причиной ярких рефлекторных действий.

После этого ученые приступили к исследованиям.

В итоге выяснилось, что при низком уровне импульса была заметка экспрессия фермента MPST. Данный фермент способен производить сероводород. Чем выше уровень сероводорода, тем ниже предимпульсное ингибирование. Ученые в целом подтвердили свою гипотезу, замерив уровни сероводорода у шизофреников.

Но только повышенный уровень сероводорода еще не является доказательством шизофрении, нужно принимать во внимание и другие факторы. Но его можно рассматривать как первоначальный биомаркер данного заболевания.

Фото: vk.com

Темы волосы япония ученые шизофрения сероводород исследование
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