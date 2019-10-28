Дочь Заворотнюк выложила в Instagram жизнерадостное фото с улыбкой

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой было диагностировано тяжелое заболевание, в воскресенье вечером опубликовала в Instagram солнечное осеннее фото, напоминающее рекламную съемку.
На фото Анна сидит на крыльце у дома, рядом с девушкой стоит сумка. Анна улыбается. Комментарии к фото закрыты. Последнее время именно дочь актрисы ведет страницу своей матери в соцсетях. Даигноз Заворотнюк по-прежнему не называется, но Анна подтвердила наличие у актрисы проблем со здоровьем.
Известно, что Анастасия Заворотнюк находится на лечении в одном из медицинских центров Подмосковья. Ее родственники отказываются от любой финансовой помощи. По словам коллег, у семьи достаточно средств, чтобы оплатить ее лечение. Семье только нужно, чтобы СМИ прекратили спекулировать.
Фото: twitter.com
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.