Дочь Заворотнюк выложила в Instagram жизнерадостное фото с улыбкой

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой было диагностировано тяжелое заболевание, в воскресенье вечером опубликовала в Instagram солнечное осеннее фото, напоминающее рекламную съемку.

На фото Анна сидит на крыльце у дома, рядом с девушкой стоит сумка. Анна улыбается. Комментарии к фото закрыты. Последнее время именно дочь актрисы ведет страницу своей матери в соцсетях. Даигноз Заворотнюк по-прежнему не называется, но Анна подтвердила наличие у актрисы проблем со здоровьем.

Известно, что Анастасия Заворотнюк находится на лечении в одном из медицинских центров Подмосковья. Ее родственники отказываются от любой финансовой помощи. По словам коллег, у семьи достаточно средств, чтобы оплатить ее лечение. Семье только нужно, чтобы СМИ прекратили спекулировать.

Фото: twitter.com