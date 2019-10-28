Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В больнице Кемерово врачи вытащили из ребенка иглу

Здоровье print

В Областной детской клинической больнице медикам снова удалось успешно провести непростую операцию.

К ним поступил маленький пациент с жалобами на боль, из ягодиц вытащили иголку.

Инородный предмет медикам удалось обнаружить с помощью рентгенологического исследования.

По словам медиков, это довольно редкий случай. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное, он хорошо себя чувствует.

Стоит отметить, что игла опасна тем, что она может мигрировать, то есть перемещаться в организме на большие расстояния и попасть в жизненно важные органы.

Также в учреждении отметили, что попаданию иглы в организм способствует ее форма: она гладка, прямая и заточена с одного конца.

Также игла маленькая по размеру, ее часто забывают на диванах и стульях. По словам заведующей отделением общей хирургии ОДКБ Евгении Полуконовой, в мягких тканях непросто найти инородный предмет. Чаще всего их находят  в области стопы, в области кисти. Но последнее время участились случаи, когда инородные тела появляются в ягодицах, в области бедер или поясницы.

Фото: pixabay.com

Темы игла врач ребенок медицина кемерово больница здоровье
Актуальная аналитика
Силовые структуры
После службы - как жили римские ветераны
Формула небес
Джулия Робертс между теткой и телкой - Гороскоп дня
Интересное и полезное
Удивительные и интересные факты о енотах
Новости Все >
В больнице Кемерово врачи вытащили из ребенка иглу
Российские ученые разработали технологию борьбы с раком
Секс-скандал разрушил карьеру конгрессвумен США
Кремль перенес сроки отставок губернаторов
Спецслужбы Латвии посчитали майки с Путиным угрозой нацбезопасности
Многомиллионный долг "Первого канала" грозит перебоями телевещания
По дороге в школу для детей установят тревожные кнопки
Военные эксперт и криминалист: причина трагедии в Забайкалье -дедовщина
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркт
Лидер "Азова" пригрозил ввести десять тысяч нацистов в Донбасс
Последние материалы
Российские ученые разработали технологию борьбы с раком
Секс-скандал разрушил карьеру конгрессвумен США
Кремль перенес сроки отставок губернаторов
Солдат-срочник покончил с собой в воинской части в Ленобласти
Спецслужбы Латвии посчитали майки с Путиным угрозой нацбезопасности
Многомиллионный долг "Первого канала" грозит перебоями телевещания
По дороге в школу для детей установят тревожные кнопки
Военные эксперт и криминалист: причина трагедии в Забайкалье -дедовщина
Джулия Робертс между теткой и телкой - Гороскоп дня
Удивительные и интересные факты о енотах
Популярное
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.

В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Новости футбола
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Соломон Соловьев Джулия Робертс между теткой и телкой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Рустем Сафронов Эквадор: где левая и правая сторона? Рустем Сафронов Василий Амирджанов Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность Василий Амирджанов
Комментарии
Российские ученые разработали технологию борьбы с раком
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
"Мисс Украина" объяснила свой неоднозначный ответ по Крыму
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
Как США страх перед ядерной войной потеряли
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
Пять фактов о Второй Мировой войне, о которых знают только историки
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
"Мисс Украина" объяснила свой неоднозначный ответ по Крыму
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
Как США страх перед ядерной войной потеряли
Эквадор: где левая и правая сторона?
Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ