В больнице Кемерово врачи вытащили из ребенка иглу

В Областной детской клинической больнице медикам снова удалось успешно провести непростую операцию.

К ним поступил маленький пациент с жалобами на боль, из ягодиц вытащили иголку.

Инородный предмет медикам удалось обнаружить с помощью рентгенологического исследования.

По словам медиков, это довольно редкий случай. В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное, он хорошо себя чувствует.

Стоит отметить, что игла опасна тем, что она может мигрировать, то есть перемещаться в организме на большие расстояния и попасть в жизненно важные органы.

Также в учреждении отметили, что попаданию иглы в организм способствует ее форма: она гладка, прямая и заточена с одного конца.

Также игла маленькая по размеру, ее часто забывают на диванах и стульях. По словам заведующей отделением общей хирургии ОДКБ Евгении Полуконовой, в мягких тканях непросто найти инородный предмет. Чаще всего их находят в области стопы, в области кисти. Но последнее время участились случаи, когда инородные тела появляются в ягодицах, в области бедер или поясницы.

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