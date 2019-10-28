Российские ученые разработали технологию борьбы с раком

Российские ученые разработали метод "перепрограммирования" лимфоцитов конкретного пациента с онкологическим заболеванием для оперативной выработки иммунного ответа организма.

Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на заведующего лабораторией механизмов регуляции иммунитета НМИЦ онкологии имени Блохина, профессора Дмитрия Казанского.

В России, по словам ученого, запатентована новая методика ранней диагностики онкологических заболеваний по анализу крови. Способ заключается в выделении из крови пациента лимфоцитов, внедрении в них с помощью вирусных конструкций необходимых генов для борьбы с конкретным заболеванием. Затем полученные "перепрограммированные" лимфоциты вводятся обратно в организм пациента.

Профессор, пишут "Известия", рассказал, что проект "Трансген" по заданию Фонда перспективных исследований выполнялся с 2015 года. Перед учеными была поставлена задача создать быстрое и эффективное средство для иммунного ответа организма, "то есть чтобы организм миновал фазу формирования иммунного ответа и получил его сразу искусственным путем".

В рамках доклинических испытаний на мышах исследователи показали возможность реализации такой технологии, отметил Казанский.

"Началось создание биомедицинских клеточных продуктов, то есть непосредственно препаратов, которые будут лечить людей", — рассказал ученый. А первые образцы для лечения рака, по его словам, исследователи планируют получить через несколько лет.

Ранее Правда. ру рассказывала, что исследователями из Йельского разработан новый метод иммунотерапии для борьбы с раком.

Фото: pexels. com