Китаец ослеп из-за игр на смартфоне в темноте

В Китае у пациента по фамилии Ванг врачи диагностировали окклюзию центральной артерии сетчатки ("глазной инсульт").

Данное заболевание развивается в результате закупорки артерий, по которым сетчатка глаза получает кислород. Если человек не начнет своевременно лечиться, то глазной сгусток может стать причиной потери зрения.

По словам Ванг, он перед сном постоянно играл в темноте на экране своего смартфона. Однажды он посмотрел на экран и понял, что ничего не видит правым глазом.

Его лечащий врач, доктор Лэй Тао, сообщил, что временная потеря зрения, вызванная использованием гаджетами в темное, стала широко распространена среди пользователей смартфонов.

По словам специалиста, также высок риск постоянной слепоты от электронных устройств.

Глазной хирург Гарет Лема из США заявил, что он не разделяет мнение своего китайского коллеги. Он утверждает, что не согласен с диагнозом "глазной инсульт",так как окклюзия артерии сетчатки наблюдается у пожилых людей, у которых заболевания клапана сердца или закупорка сонной артерии.

Но, тем не менее, Гарет Лем согласен с опасностью развития временной потери зрения из-за постоянного использования смартфонов в условиях низкой освещенности. По словам хирурга, люди, которые много времени проводят за играми на смартфоне в темноте, сталкиваются с "глазными мигренями".

Фото: twitter.com