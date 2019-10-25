Ученые определили главную причину детского ожирения

Ученые Кембриджского и Йельского университетов нашли причину ожирения у детей. Исследователи проанализировали работу головного мозга более 2700 детей в возрасте от 9 до 11 лет. Среди испытуемых были дети не страдающие ожирением. Ученые сопоставили толщину коры головного мозга с индексом массы тела и пришли к выводу, что у детей, страдающих ожирением, кора мозга тоньше.

Исследователи обратили внимание на префронтальную область коры головного мозга, где различия были наиболее заметны. Оказалось, что в случае похудения ребенка, толщина коры его головного мозга увеличится.