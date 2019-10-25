Бытовая химия приводит к снижению интеллекта у детей

Ученые из США и Швеции выяснили, что ядовитые вещества, входящие в состав товаров широкого потребления и бытовой химии, могут стать причиной снижения коэффициента интеллекта у детей. По мнению специалистов, пагубное влияние на интеллект ребенка оказывается еще на этапе внутриутробного развития, когда будущая мать малыша контактирует с химикатами.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 700 беременных женщин. Ученые наблюдали за женщинами в период первого триместра беременности. Они анализировали их кровь и мочу на наличие опасных химикатов.

Потом, через 7 лет, специалисты проанализировали интеллектуальные способности детей, родившихся у этих женщин. В результате ученые выяснили, что у тех участницы, в крови которых было обнаружено больше химикатов, родились дети с более низкими показателями IQ. Особенно это отразилось на мальчика.

Ученые утверждают, что негативное воздействие на интеллект будущего ребенка могут оказывать различные вещества, которые широко используются в быту: косметика, бытовая химия, упаковочные материалы, антибактериальное мыло, пестициды и т.д. Поэтому беременным женщинам нужно быть осторожными, используя данные вещества.

Фото: twitter.com