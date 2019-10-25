Переизбыток соли в организме приводит к старческому слабоумию

Американские ученые выяснили, что чрезмерное употребление соли может привести к развитию слабоумия у мышей, сообщает издание Nature.

Специалисты пришли к выводу, что чрезмерное употребление соли может стать причиной развития в организме когнитивных нарушений, в том числе и слабоумия.

Ученые провели опыт: мышей кормили пищей с высоким содержанием натрия,в результате у них стали проявляться характерные симптомы деменции (слабоумия).

Чрезмерное употребление соли привело к тому, что в кишечнике начались изменения, уменьшился приток крови к мозгу, что могло стать причиной когнитивных нарушений. Однако ученые выяснили, что память ухудшилась в результате накопления тау-белка.

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