Корейские исследователи выявили новую опасность облысения

Ученые из Кореи выявили новую причину облысения у мужчин. Специалисты пришли к выводу, что частые переработки повышают риск выпадения волос в 2 раза.

Специалисты проводили наблюдения за мужчинами в период с 2013 по 2017 гг. В исследование принимали участие 13,4 тыс. человек.

Участников исследования поделили на 3 группы. Первая группа работала 40 часов, вторая — до 52 часов, а третья — более 52 часов в неделю, сообщает РИА "Новости".

В результате исследование ученые пришли к выводу, что мужчины, которые работают более 52 часов в неделю, лысеют в 2 раза чаще, чем те, кто работает по стандартному 40-часовому графику.

Специалисты объясняют это тем, что люди при переработках испытывают сильный стресс, что приводит к гормональным изменениям в коже головы и замедлению роста волосяных фолликулов. Также иммунная система под воздействием стресса может сама начать атаку на волосяной покров.

Фото: youtube.com