Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о самых опасных ошибках "сердечников". Он подчеркнул, что такого понятия, как "чистка сосудов" не существует.

А такое понятие, как "рабочее давление" - миф, который может стоить жизни.

Специалист рассказал, что к 40-45 годам, а иногда и к 35 годам у многих людей начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Главная причина инфарктов - гипертония. Но немногие могут защитить себя от возрастных проблем, так как с годами сосуды становятся жесткими.

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С возрастом хуже работают почки, поэтому начинаются проблемы с выводом соли из организма, что приводит к повышению давления. Но есть способы профилактики гипертонии.

Врач сообщил, что максимальное давление, которое может позволить себе человек, это 140 на 90. Если давление выше, то это уже проблема.

Еще один миф связан с приемом препаратов от гипертонии курсами. Принимают лекарства в течение двух недель, ждут, когда наступит улучшение самочувствия и бросают.

Но лечение гипертонии не может проходить курсами, так как данное заболевание хроническое, сообщает "Комсомолка".

В настоящее время нет лекарств для чистки сосудов, но есть лекарства, которые уменьшают холестериновые бляшки за счет их уплотнения - это статины. Прием этих препаратов приводит к тому, что составляющая бляшки просто спадает, но полностью убрать бляшку нельзя.

Фото: twitter.com

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