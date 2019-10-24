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Источник Правда.Ру

Диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, какой завтрак поможет похудеть

Здоровье print

Диетолог Сьюзи Баррелл из Австралии утверждает, что людям, которые хотят похудеть, нужно чаще устраивать белковый завтрак: это способствует нормализации уровня глюкозы в утренние часы.

Специалисты считает, что самый оптимальный вариант — это яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. Также к этому блюду полезно добавлять продукты, содержащие клетчатку, сообщает "Российская газета".

Кроме того, нужно каждое утро пить 300-500 мл воды. Также полезно с утра пить зеленый или травяной чай. 

Баррелл добавила, что не следует пить кофе с молоком, так как это повышает калорийность напитка.

Фото: pravda.ru 

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