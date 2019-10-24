Специалисты назвали фатальные последствия употребления алкоголя

Американские ученые пришли к выводу, что употребление алкоголя приводит к эпигенетическим изменениям в центрах памяти мозга, сообщает EurekAlert!.

Изменения, которые происходят в организме из-за употребления алкогольных напитков, приводят к необратимым изменениям в мозге, вследствие чего усиливаются алкогольная зависимость и повышается риск того, что человек сорвется после "кодирования" и других методов лечения зависимости.

Ученые проводили исследование на грызунах. Ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, у мышей перемещался в центр обучения в головном мозге. Там он непосредственно влиял на активность специфичных белков. Специфичные белки играют большую роль для регуляции определенных генов. Иными словами, в итоге мыши стали более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением спиртного.

Ученые промаркировали молекулы спирта изотопами. Затем ученые проконтролировали, куда направляются соединения в организме мышей. Выяснилось, что ацетат оказывает влияние на активность фермента ACSS2, который присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК. Так алкоголь через пару рукопожатий оказывает влияние на работу генов.

Хорошая новость заключается в том, что сейчас лучше исследовать фермент ACSS2, то в ближайшем будущем, возможно, удастся открыть новые препараты для лечения алкогольной зависимости.

Но для этого ученым еще предстоит провести несколько исследований на лабораторных мышах.

Фото: pravda.ru

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