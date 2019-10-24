Врач рассказала, при каких заболеваниях опасно есть яйца

Врач объяснила, что употребление яиц полезно не для всех людей.

Несмотря на то что яйца являются источником полезных веществ, их употребление может навредить организму.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нужно принимать этот продукт с осторожностью, сообщает "ФедералПресс".

Она рассказала, что яйца - высокоаллергенный продукт. В случае наличия аллергии на куриный белок, от употребления яиц нужно отказаться.

Также не рекомендуется есть яйца при повышенном холестерине. Кроме того употребление яиц опасно людей, страдающих от диабета. Это связано с тем, что у диабетиков могут быть повреждены сосуды, и у них высокий риск развития атеросклероза.

Кроме того, яйца нужно есть с осторожностью при панкреатите, заболеваниях печени и желчного пузыря.

Детям до 1 года также нужно ограничить употребление яиц. Здоровому человеку за один раз можно съедать не более одного желтка и трех белков.

Фото: pravda.ru

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