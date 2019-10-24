Врач объяснила, что употребление яиц полезно не для всех людей.
Несмотря на то что яйца являются источником полезных веществ, их употребление может навредить организму.
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нужно принимать этот продукт с осторожностью, сообщает "ФедералПресс".
Она рассказала, что яйца - высокоаллергенный продукт. В случае наличия аллергии на куриный белок, от употребления яиц нужно отказаться.
Также не рекомендуется есть яйца при повышенном холестерине. Кроме того употребление яиц опасно людей, страдающих от диабета. Это связано с тем, что у диабетиков могут быть повреждены сосуды, и у них высокий риск развития атеросклероза.
Кроме того, яйца нужно есть с осторожностью при панкреатите, заболеваниях печени и желчного пузыря.
Детям до 1 года также нужно ограничить употребление яиц. Здоровому человеку за один раз можно съедать не более одного желтка и трех белков.
Фото: pravda.ru
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