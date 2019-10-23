Врач назвал причины, по которым не стоит пить кофе в сезон простуд

Употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, что может негативно отразиться на иммунитете. главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского Депздрава, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников. По его словам, чрезмерное употребление кофе создает дополнительный риск заболеть ОРВИ или гриппом.

"В такие периоды, когда существует повышенная вероятность подхватить инфекцию, лучше заменить кофе и крепкий чай на более легкие напитки, например, на травяной чай или морс. К чаю нужно добавлять лимон, чтобы насытить его витамином С", - пояснил Тяжельников.

Врач добавил, что в травяной чай также можно добавлять и другие фрукты, которые содержат витамин C. Помимо кофе, по словам Тяжельникова, на иммунитет могут влиять и другие факторы: стресс и недосыпание.

Лучшим способом обезопасить себя от гриппа и ОРВИ Тяжельников назвал своевременную вакцинацию.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала 13 шокирующих фактов о кофе. Вам это не понравится: людям лгут, говоря, что кофе полезен для здоровья.

Читайте также:

Врачи: как отличать грипп от простуды