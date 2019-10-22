В Москве ищут родителей ребенка, которого нашли в Мещанском районе.
Накануне вечером на улице Щепкина водитель такси обнаружил 6-месячного младенца.
Как рассказали очевидцы, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина и скрылся.
Ребенка осмотрели медики, судьбу девочку будут решать органы опеки и правозащитники. СК просит всех жителей столицы, которым известна какая-либо информация о ребенке, обратиться в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве или в полицию.
Фото: twitter.com
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