В Москве на скамейке оставили шестимесячного ребенка

В Москве ищут родителей ребенка, которого нашли в Мещанском районе.

Накануне вечером на улице Щепкина водитель такси обнаружил 6-месячного младенца.

Как рассказали очевидцы, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина и скрылся.

Ребенка осмотрели медики, судьбу девочку будут решать органы опеки и правозащитники. СК просит всех жителей столицы, которым известна какая-либо информация о ребенке, обратиться в Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве или в полицию.

Фото: twitter.com

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