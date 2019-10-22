В Дагестане муж заставил 19-летнюю жену сделать аборт, когда узнал, что она беременна девочкой, сообщает "360". Об этом сообщила директор дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгения Величкина.
По ее словам, в их центр обратилась девушка, которая рассказала о том, что ее муж заставил ее сделать аборт, так как его не устроил пол будущего ребенка.
По словам Величкиной, девушка была психологически сломлена, и очень желала о своем поступке.
В настоящее время она находится в безопасности, позже она будет направлена на реабилитацию.
Фото: twitter
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