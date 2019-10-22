Дагестанец заставил жену сделать аборт из-за пола будущего ребенка

В Дагестане муж заставил 19-летнюю жену сделать аборт, когда узнал, что она беременна девочкой, сообщает "360". Об этом сообщила директор дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгения Величкина.

По ее словам, в их центр обратилась девушка, которая рассказала о том, что ее муж заставил ее сделать аборт, так как его не устроил пол будущего ребенка.

По словам Величкиной, девушка была психологически сломлена, и очень желала о своем поступке.

В настоящее время она находится в безопасности, позже она будет направлена на реабилитацию.

Фото: twitter

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