СМИ "нашли" Заворотнюк в клинике на Рублевке

Журналисты телеканала НТВ выяснили, какую сумму семья Анастасии Заворотнюк оплачивает за ее лечение в Европейском медцентре в деревне Жуковка на Рублевке. Напомним, что в настоящее время актриса проходит реабилитацию после лечения тяжелого заболевания.

По данным журналистов, основная категория клиентов медцентра - люди с высоким достатком и VIP-клиенты. Сообщается, что за сутки пребывания в люкс-палате клиент медцентра должен заплатить от 32 до 42 тысяч рублей. Стоимость различных услуг составляет от 5 до 50 тысяч рублей.

Как сообщает "Рамблер", медцентр работает круглосуточно. В данном учреждении пациенты с онкологическими заболеваниями проходят реабилитацию после основного курса лечения.

В августе в СМИ стали появляются сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Потом появилась информация о том, что у актрисы развился отек, появились метастазы, выявлены пневмония и полиорганная недостаточность. Заворотнюк частично парализовало. Она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позднее врачи сообщили, что состояние Заворотнюк улучшилось. Она вышла из комы и стала дышать самостоятельно.

Актрису перевели в обычную палату.

В октябре Заворотнюк якобы перевели в реабилитационный центр, где актриса проходит водные процедуры, а также в зале в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной из-за болезни.

Фото: twitter.com

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