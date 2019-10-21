Журналисты телеканала НТВ выяснили, какую сумму семья Анастасии Заворотнюк оплачивает за ее лечение в Европейском медцентре в деревне Жуковка на Рублевке. Напомним, что в настоящее время актриса проходит реабилитацию после лечения тяжелого заболевания.
По данным журналистов, основная категория клиентов медцентра - люди с высоким достатком и VIP-клиенты. Сообщается, что за сутки пребывания в люкс-палате клиент медцентра должен заплатить от 32 до 42 тысяч рублей. Стоимость различных услуг составляет от 5 до 50 тысяч рублей.
Как сообщает "Рамблер", медцентр работает круглосуточно. В данном учреждении пациенты с онкологическими заболеваниями проходят реабилитацию после основного курса лечения.
В августе в СМИ стали появляются сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Потом появилась информация о том, что у актрисы развился отек, появились метастазы, выявлены пневмония и полиорганная недостаточность. Заворотнюк частично парализовало. Она находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Позднее врачи сообщили, что состояние Заворотнюк улучшилось. Она вышла из комы и стала дышать самостоятельно.
Актрису перевели в обычную палату.
В октябре Заворотнюк якобы перевели в реабилитационный центр, где актриса проходит водные процедуры, а также в зале в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной из-за болезни.
Фото: twitter.com
Читайте также:
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.