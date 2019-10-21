44-летняя жительница Великобритании ждет 22-го ребенка

Британка Сью Рэдфорд, которая ранее заявляла, что больше не будет рожать, снова беременна. В семье ждут появления на свет 22-го ребенка.



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В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что они больше не планируют детей. В семье Рэдфордов 21 ребенок, самый младший родился в 2018 году.

Кроме того, перед рождением девятого ребенка Ноэль даже сделал вазэктомию, но потом сделал обратную операцию.

Теперь семья сообщила своим подписчикам о проведенном УЗИ.

Сейчас 44-летняя Сью находится на 15-й неделе, пол ребенка пока не известен. Сью хотела бы, чтобы это был мальчик, тогда в семье будет 11 девочек и 11 мальчиков.

Фото: youtube.com

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