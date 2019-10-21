Британка Сью Рэдфорд, которая ранее заявляла, что больше не будет рожать, снова беременна. В семье ждут появления на свет 22-го ребенка.
В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что они больше не планируют детей. В семье Рэдфордов 21 ребенок, самый младший родился в 2018 году.
Кроме того, перед рождением девятого ребенка Ноэль даже сделал вазэктомию, но потом сделал обратную операцию.
Теперь семья сообщила своим подписчикам о проведенном УЗИ.
Сейчас 44-летняя Сью находится на 15-й неделе, пол ребенка пока не известен. Сью хотела бы, чтобы это был мальчик, тогда в семье будет 11 девочек и 11 мальчиков.
Фото: youtube.com
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