Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

44-летняя жительница Великобритании ждет 22-го ребенка

Здоровье print

Британка Сью Рэдфорд, которая ранее заявляла, что больше не будет рожать, снова беременна. В семье ждут появления на свет 22-го ребенка.


Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

В прошлом году Сью и ее супруг Ноэль утверждали, что они больше не планируют детей. В семье Рэдфордов 21 ребенок, самый младший родился в 2018 году.

Кроме того, перед рождением девятого ребенка Ноэль даже сделал вазэктомию, но потом сделал обратную операцию.

Теперь семья сообщила своим подписчикам о проведенном УЗИ.

Сейчас 44-летняя Сью находится на 15-й неделе, пол ребенка пока не известен. Сью хотела бы, чтобы это был мальчик, тогда в семье будет 11 девочек и 11 мальчиков.

Фото: youtube.com

Читайте также:

Необычная семья ждет ребенка. Семнадцатого...

Многодетным семьям выделят дополнительно 1,6 млрд рублей

Многодетная мать: вместе с летними детскими лагерями мы теряем наше будущее

 

Темы роды дети сью рэдфорд великобритания многодетная семья
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Причины, по которым в гипофизе прекращается выработка гормонов
Силовые структуры
Самые длинные войны в истории
Формула небес
Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня
Новости Все >
Археолог обнаружил на онлайн-карте очертания новых памятников майя
44-летняя жительница Великобритании ждет 22-го ребенка
Завезенные контрабандой в Оренбург черепахи погибли от холода
В 2020 году в России ожидается массовое сокращение чиновников
В Ватикане разработали "умные" четки для молитв
Олег Монгол победил "Руки-базуки" в бою по правилам ММА
Минздрав опубликовал список опасных прививок
Авиадиспетчеров поздравили фото ﻿со сгоревшим в Шереметьево Superjet
Рамзан Кадыров: мы 100% наведем порядок в Сирии
В Германии считают, что Путин "побеждает без войны"
Последние материалы
44-летняя жительница Великобритании ждет 22-го ребенка
Завезенные контрабандой в Оренбург черепахи погибли от холода
В 2020 году в России ожидается массовое сокращение чиновников
В Ватикане разработали "умные" четки для молитв
Самые длинные войны в истории
Олег Монгол победил "Руки-базуки" в бою по правилам ММА
Минздрав опубликовал список опасных прививок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Авиадиспетчеров поздравили фото ﻿со сгоревшим в Шереметьево Superjet
Рамзан Кадыров: мы 100% наведем порядок в Сирии
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Реформа полиции: "лучшие из лучших" - взяточники? Любовь Степушова Руслан Веснянко Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого? Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Испания&Каталония. Можно ли жить вместе, не любя друг друга?
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Трамп признался, что ему нравятся русские
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Почему нельзя возвращать смертную казнь
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Киев признал зависимость от российской энергосистемы
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ