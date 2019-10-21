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Источник Правда.Ру

Минздрав опубликовал список опасных прививок

Здоровье » Здоровье и профилактика print

 Министерство здравоохранения РФ составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям, а в некоторых случаях даже к смерти пациента.

Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства по расследованию и профилактике поствакцинальных осложнений, сообщает ИА ФедералПресс.

В методичке Минздрава говорится, что осложнения могут вызвать вакцины АКДС, иммуноглобулины, а также различные сыворотки и аллергены. Кроме того, осложнения могут начаться после вакцины БЦЖ. При этом они могут проявиться не сразу, а в течение полутора лет после укола.

В связи с этим, говорят в Минздраве, отрицать связь внезапной смерти человека с прививкой нельзя, если трагедия произошла в течение 30 дней после укола инактивированной вакцины.

Среди незначительных осложнений боль в месте укола, насморк, отек, покраснение и повышение температуры. Такие реакции в 95 % случаев бывают на БЦЖ, а на АКДС так реагирует около 50 % пациентов. Важны и психологические реакции на вакцину — страх, дрожание рук, обмороки, тошнота и рвота у маленьких детей.

На опубликованный документ Минздрава отреагировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он заявил, что список нельзя воспринимать всерьез, поскольку вакцины жизненно необходимы для людей.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отметил, что вакцины крайне редко приводят к смерти, пишет URA. RU. Парламентарий отметил, что негативные последствия возможны, если вакцинироваться самостоятельно. Прививки можно ставить лишь после врачебного осмотра.

По данным ВЦИОМ, четверть россиян считают прививки бесполезными. Но при этом большинство (57 %) уверены, что прививки защищают от инфекций.

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Фото: Pixabay.com

 

Темы минздрав прививки вакцинация
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