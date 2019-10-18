Тренировки до завтрака сжигают в два раза больше жира

Британские специалисты из университетов Бата и Бирмингема пришли к выводу, что эффективность от физических упражнений возрастет, если их выполнять до завтрака, так как это улучшает реакцию организма на инсулин, а также уменьшает риск развития сахарного диабета и болезней сердца и сосудов.

Ученые провели исследование, которое длилось 6 недель. В исследовании приняли участие 30 мужчин, которые страдали ожирением. В результате ученые выяснили, что на уровень сахара в крови можно влиять не только с помощью графика приема пищи, но и в процессе занятий спортом.

Люди, которые занимаются спортом до завтрака, сжигают в два раза больше жира, чем те, кто занимается после еды.

По мнению специалистов, повышенное сжигание жира у людей, которые занимаются спортом на голодный желудок, связано с более низким уровнем инсулина во время физических нагрузок. Если человек всю ночь не принимал пищу, то он будет использовать больше запасов жира в качестве топлива.

Ученые утверждают, что при таком режиме организм лучше реагирует на инсулин, что позволяет снизить риск развития диабета 2-го типа и заболеваний сердца и сосудов.

Когда человек тренируется до завтрака, то его мышцы более чувствительны к инсулину, а также ученые выяснили, что в этом случае увеличивается количество белков, особенно тех, которые принимают участие в доставке глюкозы из кровотока в мышцы.

Теперь специалисты планируют изучить, в чем заключаются последствия такого режима спортивных занятий в перспективе, а также насколько это эффективно для женщин.

Фото: pixabay.com

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