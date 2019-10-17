Около 300 тысяч жителей Петербурга страдают депрессией

Это цифра является условной, так как из-за страха перед психотерапией, определить реальное количество сложно.

По официальным данным 14 тысяч жителей Петербурга обращаются к психотерапевтам за помощью в связи с депрессией. Если сравнить данный показатель с началом 2000-х гг., то количество официально зарегистрированных случаев депрессии составляло 11 тысяч.

Пока специалисты не могут точно объяснить, с чем это связано, с популярностью психотерапии или увеличением количества больных. Если считать не только депрессию, но и все психические расстройства, то цифра будет в несколько раз больше — 135 тысяч.

Психотерапевт Владимира Курпатов заявил, что среди жителей Петербурга не менее 300 тысяч человек страдают депрессией. Но к специалисту обращается только каждый пятый. Это связано со страхом перед специалистами по душевным заболеваниям.

Тревожные расстройства и депрессия считаются одним из главных факторов развития многих соматических болезней, иными словами депрессия приводит к обострению заболеваний ЖКТ, дыхательной системы, гипертонии, сердечно-сосудистым проблемам.

Депрессия — это серьезное расстройство, его нельзя путать с утомленностью, плохим настроением, вялостью. У человека, страдающего депрессией, меняются все сферы его жизни: отношения с окружающими, отношение к работе, теряется интерес к хобби, начинает мучить бессонница или наоборот излишняя сонливость.

Некоторые люди заедают депрессию, что приводит к набору лишних килограммов, некоторые пытаются ее "запить", что приводит к алкоголизму. Поэтому специалисты советуют в случае подозрения на депрессию обращаться за помощью к психотерапевтам. Они подберут необходимые лекарства, а если депрессия протекает в легкой форме, то можно ограничится психотерапией.

Фото: pravda.ru

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